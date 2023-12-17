Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Полиция Финляндии потребовала арестовать россиянина Тордена
STT: Финская криминальная полиция требует арестовать россиянина Тордена
Центральная криминальная полиция Финляндии требует наложить арест на россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине, сообщило агентство STT.
По сообщению агентства, в ордере на арест указано, что Тордена необходимо арестовать за предполагаемые преступления, совершенные в 2014–2015 годах заседание его по делу состоится 18 декабря во второй половине дня, передает ТАСС.
В августе Торден был арестован в Финляндии по запросу Украины об экстрадиции. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить задержанного по запросу Украины россиянина, сразу же после освобождения он был снова задержан.