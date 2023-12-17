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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после стрельбы в Брянске
Мурашко заявил о положительной динамике состояния пострадавших при стрельбе в брянской гимназии
Врачи положительно оценивают динамику состояния подростков, пострадавших после стрельбы в брянской гимназии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших, отметил, что состояние хорошее, динамика положительная, передает ТАСС.
В прошлое воскресенье Минздрав России сообщил, что эвакуированные в Москву из Брянска после стрельбы подростки остаются в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, ученица одной из школ Брянска открыла стрельбу в учебном учреждении. Вероятной причиной такого поступка называют конфликт с одноклассниками. Погибла одна из пострадавших учениц.
В Брянске, по данным официального сайта городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.