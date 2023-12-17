Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
В «Единой России» сообщили об освобождении всех пенсионеров от уплаты комиссии за ЖКХ
Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что на встрече с фракциями президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ.
По его словам, Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, что комиссия за оплату услуг ЖКХ будет распространяться на всех пенсионеров, передает «Интерфакс».
Ранее Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. После этого президент России заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.