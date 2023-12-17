Аэропорт Волгограда вернулся к штатному режиму работы

Tекст: Валентина Григоренко

Как уточнила представитель аэропорта Анастасия Голодова, ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме. По ее словам, в настоящее время ожидается прибытие задержанных рейсов, передает РИА «Новости».

Ранее два рейса из Москвы в Волгоград были задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки беспилотников в Волгоградской области.

Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что ПВО отразила атаку 33 беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.