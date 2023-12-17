Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В Москве задержали захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера
Полицейские в Москве задержали рэпера, захотевшего избить беременную русскую женщину
Сотрудники полиции задержали в Москве участника сомнительного рэп-баттла, который на разошедшемся в интернете видео заявил, что хочет избить беременную русскую женщину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк написала в Telegram-канале, что задержанный уроженец Красноярского края подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, против него возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый на опубликованном Волк видео заявил, что в Москве у него нет определенного места жительства у него нет, и признался, что публично оскорбил русскую нацию.
«Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом и всеми русскими женщинами», – заявил так называемый рэпер.
Ранее в интернете было опубликовано видео с рэп-батла, где мужчина речитативом заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.