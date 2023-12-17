В Москве задержали захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

Полицейские в Москве задержали рэпера, захотевшего избить беременную русскую женщину

Tекст: Вера Басилая

Волк написала в Telegram-канале, что задержанный уроженец Красноярского края подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, против него возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый на опубликованном Волк видео заявил, что в Москве у него нет определенного места жительства у него нет, и признался, что публично оскорбил русскую нацию.

«Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом и всеми русскими женщинами», – заявил так называемый рэпер.

Ранее в интернете было опубликовано видео с рэп-батла, где мужчина речитативом заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.