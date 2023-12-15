Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Глава ОКР: Выступившие на ОИ россияне не смогут участвовать в Играх дружбы
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх, совершенно точно не смогут участвовать в Играх дружбы, иначе их результаты на Олимпиаде могут быть аннулированы.
По его словам, в рекомендациях МОК сказано, что нейтрализованный спортсмен не должен быть ассоциирован с флагом, гимном, национальной федерацией и своим НОК до, во время и после международных соревнований, следовательно, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград, передает РИА «Новости».
Поздняков добавил, что в любой момент эта ситуация может быть использована против спортсмена. Он отметил, что нейтральный спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы, или его результат на Олимпиаде может быть аннулирован.
Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.