Песков заявил о несоответствии Украины и Молдавии критериям вступления в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

При этом, отметил он, процесс вступления в ЕС может занять десятилетия, поскольку в сообществе всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. Украина и Молдавия этим критериям не соответствуют, передает ТАСС.

Песков добавил, что Евросоюз переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики.

Решение о начале переговоров, по словам Пескова, «абсолютно политизированное». ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам, между тем подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС.

Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации. Песков подчеркнул, что «каждый раз это желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России».

Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Дата начала переговоров пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, сообщил европейский источник.