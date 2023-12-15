Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Ученые выявили аналог постковидного синдрома у переболевших гриппом
Ученые из США выявили аналог постковидного синдрома среди переболевших гриппом
Медики из США обнаружили, что у значительной части пациентов, в недавнем прошлом перенесших грипп, развивается набор долгосрочных негативных последствий заражения вирусом, схожих с проявлениями постковидного синдрома, говорится в статье в научном журнале Lancet Infectious Diseases.
Как заявил доцент медшколы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Зияд Аль-Али, ученых заинтересовало то, насколько часто и сильно переболевшие гриппом люди страдают от долгосрочных последствий заражения вирусом и казалось, что грипп похож в этом отношении на COVID-19, передает ТАСС.
Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Аль-Али и его коллеги обнаружили, что характерно нечто похожее и для гриппа.
В ходе анализа исследователи выяснили, что заражение и тем, и другим вирусом существенно повышало риск развития долгосрочных проблем со здоровьем уже после выздоровления пациентов. В частности, перенесшие ковид пациенты часто страдали от 64 различных долгосрочных проблем со здоровьем, что существенно повышало риск гибели пациентов в последующие 18 месяцев их жизни.
Ранее газета Washington Post сообщила, что повышенный риск развития заболеваний легких, диабета и усталости после перенесенной коронавирусной инфекции может сохраняться даже спустя два года.