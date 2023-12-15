Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
Киевский видеоролик-угрозу в Крыму назвали популизмом деморализованного противника
Новый киевский видеоролик-угрозу назвали в Крыму популизмом деморализованного противника
Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом новый «анонс» украинской военной разведки о «нападении» на Крым.
Ранее Главное управление военной разведки Украины распространило в украинских СМИ видеоролик о «подготовке нападения» на Крым.
Как сказал Шонус, когда у командования ВСУ стоит дилемма: эвакуация, капитуляция, строительство линии обороны между Одессой и Николаевом, то говорить о взятии Крыма не что иное, как очередной популизм, передает РИА «Новости».
По его словам, от украинских деятелей за десять лет уже неоднократно звучали заявления о Крыме, но «несмотря на возгласы различных украинских фантазеров, правда на нашей стороне».
«Победа будет за нами», – добавил региональный депутат, выразив уверенность в том, что российское военное командование отслеживает и адекватно реагирует на подобные заявления из Киева.
Ранее Шонус назвал заявление киевских властей о якобы наличии «наработок», которые вынудят Россию уйти из Крыма, дурманом и опиумом для украинцев.