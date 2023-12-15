Стоимость нефти выросла

Мировые цены на нефть выросли и смогут показать недельный рост впервые после семи недель снижения

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 поднималась на 0,43%, достигнув 76,94 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,46%, до 71,91 доллара, передает РИА «Новости».

В итоге с начала недели нефть марки Brent подорожала на 1,5%, а WTI – на 1%, и это может стать первым недельным ростом стоимости сырья после семи недель снижения.

Цены сдерживали опасения вокруг перспектив спроса, а на прошлой неделе нефть получила поддержку после «голубиных» сигналов от Федеральной резервной системы США. Эти настроения улучшили перспективы и ожидания по спросу на нефть, а кроме того сдержали стоимость доллара, сделав сырьевые товары более доступными для покупки в другой валюте.

Трейдеры обратили внимание и на промышленную статистику из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Промпроизводство в стране в ноябре выросло на 6,6% в годовом выражении, хотя ожидался рост только на 5,6%.