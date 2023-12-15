Япония объявила о новых санкциях против России

Япония объявила о санкциях против россиян и компаний из России

Tекст: Антон Антонов

Министерство экономики Японии сообщило, что запрет на импорт алмазов вступит в силу с 1 января, он коснется несортированных алмазов, алмазов непромышленного назначения, необработанных или просто распиленных или сколотых, передает РИА «Новости».

Кроме того, министерство опубликовало список из 57 компаний, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, передает ТАСС.

МИД Японии опубликовал список из 35 россиян, против которых вводятся санкции. Санкции подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения. В черный список попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова, представители российского военного командования и другие. Отдельно выделены 16 человек, связанные с Крымом и новыми российскими регионами.

Также санкции распространены на 43 организации, включая Юнармию и ЧВК «Патриот», структуры Роскосмоса, научные, общественные, исследовательские и промышленные организации.

Под санкциями оказался ряд компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана, которые, по версии Японии, помогают России обходить ограничения.

Напомним, глава японского МИД Еко Камикава заявила, что Япония сохранит «жесткие санкции» против России. Камикава заявила о намерении Японии «сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с G7», чтобы остановить российскую специальную военную операцию на Украине.