Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.5 комментариев
Япония объявила о новых санкциях против России
Япония объявила о санкциях против россиян и компаний из России
В новые санкционные списки включены десятки граждан России, сотня компаний и организаций из России и других стран, также вводится запрет на импорт российских непромышленных алмазов, сообщили власти Японии.
Министерство экономики Японии сообщило, что запрет на импорт алмазов вступит в силу с 1 января, он коснется несортированных алмазов, алмазов непромышленного назначения, необработанных или просто распиленных или сколотых, передает РИА «Новости».
Кроме того, министерство опубликовало список из 57 компаний, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, передает ТАСС.
МИД Японии опубликовал список из 35 россиян, против которых вводятся санкции. Санкции подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения. В черный список попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова, представители российского военного командования и другие. Отдельно выделены 16 человек, связанные с Крымом и новыми российскими регионами.
Также санкции распространены на 43 организации, включая Юнармию и ЧВК «Патриот», структуры Роскосмоса, научные, общественные, исследовательские и промышленные организации.
Под санкциями оказался ряд компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана, которые, по версии Японии, помогают России обходить ограничения.
Напомним, глава японского МИД Еко Камикава заявила, что Япония сохранит «жесткие санкции» против России. Камикава заявила о намерении Японии «сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с G7», чтобы остановить российскую специальную военную операцию на Украине.