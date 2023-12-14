Губернаторы прокомментировали заданные жителями их регионов вопросы Путину

«Во время прямой линии президента журналист газеты «Амурская правда» спросила у главы государства о перспективах развития БАМа. В следующем году – стройка века отмечает 50-летний юбилей. Владимир Владимирович подчеркнул, что это событие мы должны отпраздновать как следует», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

«К этому мы готовимся основательно, активно нам помогает компания РЖД. Вместе мы ремонтируем дороги, дома, школы и детские сады, благоустраиваем зоны отдыха в Тынде и притрассовых поселках. Взаимодействуем в рамках различных социально-благотворительных инициатив, в том числе в части поддержки образовательных и спортивных проектов. Современные строители второй ветки магистрали выполняют задачи, по сложности и значимости сопоставимые с трудовыми подвигами предшественников – легендарных бамовцев. Для нас БАМ – не просто дорога, это наша история, гордость и залог успешного будущего», – добавил губернатор.

В свою очередь глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что слова президента станут импульсом к действию. «Отвечая на вопрос журналиста из Китая, Владимир Владимирович подчеркнул растущий товарооборот между Россией и КНР. Это риторика важна для нас, когда мы продвигаем проект строительства железной дороги туда через Туву и Монголию. Изучить возможность создания трансграничного коридора в Китай президент поручил правительству в октябре. Сейчас мы должны усилить работу по продвижению нашего варианта трассировки. К тому же сегодня Владимир Владимирович назвал развитие Восточного полигона приоритетом», – написал он в Telegram-канале.

Глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что Путин пообещал рассмотреть вопрос о развитии Центра восточной медицины в республике. Он отметил, что такой центр – единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС. В рамках деятельности Центра восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений.

«Сейчас после СВО у нас реабилитацию тоже ребята там проходят. Поэтому есть что масштабировать, есть что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО. Будем придавать нашему центру статус научно-внедренческого. Сейчас исследования ведутся на базе нашего Бурятского научного центра и Института монголоведения, буддологии и тибетологии при Российской академии наук. (…) Так что с учетом поддержки президента уверен, что создадим новый центр и внедрим практики восточной медицины в нашу повседневность не только в Бурятии, но и по всей России», – указал он в Telegram-канале.

В ходе прямой линии Путин, отвечая на вопрос омской журналистки ГТРК «Иртыш» Елены Беляевой, в очередной раз подчеркнул важность инфраструктурного развития Сибири в целом и Омской области в частности, отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко. «Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень – Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Также прозвучала необходимость создания у нас современного аэропорта. Работу продолжаем», – написал Хоценко в Telegram-канале.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что вопросы из возглавляемого им региона сегодня не были заданы. «Но все обращения, которые поступили из нашего региона, мы получим и обязательно отработаем», – сообщил он в своем Telegram.

Он также отметил, что президент дал ответы на все вопросы, волнующие россиян. «Повышение зарплат, снижение безработицы, индексация пенсий, цены на продукты и ЖКХ, дороги, транспорт, промышленность, образование. Спектр тем, которые затронул президент, широчайший. Страна получила ответы на вопросы, которые волнуют большинство жителей», – подчеркнул он.