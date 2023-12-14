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Известную французскую актрису осудили за уклонение от налогов
Французскую актрису Изабель Аджани осудили за уклонение от налогов
Суд во Франции признал известную актрису и певицу Изабель Аджани виновной в уклонении от уплаты налогов, ей назначено наказание в виде условного лишения свободы и штрафа.
Аджани приговорена к двум годам тюрьмы условно, она также выплатит штраф в размере 250 тыс. евро, сообщил телеканал BFMTV, передает ТАСС.
Актриса уклонилась от уплаты налогов, задекларировав в качестве кредита дар в размере 2 млн евро от главы Олимпийского комитета Сенегала, бизнесмена Мамаду Дианья Ндияй. Также Аджани в 2016 и 2017 годах оформила фиктивное местожительство в Португалии и таким образом уклонилась от уплаты подоходного налога во Франции на сумму 236 тыс. евро.
Ее также обвинили в отмывании денег из-за получения 199 тыс. евро от офшорной компании на незадекларированный счет в банке США, которые впоследствии были переведены в Португалию. Защита актрисы заявляла, что эти деньги были пожертвованием семье ее горничной для покупки недвижимости на территории Португалии.
Аджани является обладательницей рекордных пяти престижных французских кинопремий «Сезар» в номинации «Лучшая женская роль». Ранее певица Шакира избежала тюрьмы по делу о неуплате налогов правительству Испании.