Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.4 комментария
Шакира избежала тюрьмы по делу о неуплате налогов правительству Испании
Шакира достигла соглашения с обвинением по делу о налоговом мошенничестве в Испании
Колумбийская поп-звезда Шакира, которую испанские власти обвинили в налоговом мошенничестве на сумму в 14,5 млн евро, достигла соглашения с прокурорами и таким образом избежала тюрьмы, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии.
В постановлении суда говорится, что 46-летняя певица призналась в шести эпизодах неуплаты налогов испанскому правительству в период с 2012 по 2014 год. По условиям сделки с прокурорами Шакира получит три года условно и штраф в 7 млн евро, передает ТАСС. В июле прокуратура Барселоны запросила для селебрити куда более строгое наказание – восемь лет заключения и штраф в 26 млн евро.
Обвинение против Шакиры строилось на утверждении испанских властей о том, что в 2012–2014 годах она постоянно проживала в королевстве и, следовательно, должна была делать налоговые отчисления от своих доходов. Сама певица называла обвинения ложными и настаивала, что в то время ее работа предполагала «кочевный образ жизни», поэтому в Испании она не жила.
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