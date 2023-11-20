Шакира избежала тюрьмы по делу о неуплате налогов правительству Испании

Шакира достигла соглашения с обвинением по делу о налоговом мошенничестве в Испании

Tекст: Борис Инсаров

В постановлении суда говорится, что 46-летняя певица призналась в шести эпизодах неуплаты налогов испанскому правительству в период с 2012 по 2014 год. По условиям сделки с прокурорами Шакира получит три года условно и штраф в 7 млн евро, передает ТАСС. В июле прокуратура Барселоны запросила для селебрити куда более строгое наказание – восемь лет заключения и штраф в 26 млн евро.

Обвинение против Шакиры строилось на утверждении испанских властей о том, что в 2012–2014 годах она постоянно проживала в королевстве и, следовательно, должна была делать налоговые отчисления от своих доходов. Сама певица называла обвинения ложными и настаивала, что в то время ее работа предполагала «кочевный образ жизни», поэтому в Испании она не жила.

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