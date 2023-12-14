Финский кабмин решил заново закрыть все КПП на границе с Россией

Tекст: Ольга Иванова

По данным издания, во второй половине четверга министры соберутся на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией, передает ТАСС.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что правительство сегодня примет новые решения по ситуации на границе с Россией в связи с продолжением прибытия беженцев, сообщает телерадиоканал Yle.

По ее словам, произошло именно то, чего опасалась Финляндия: «практически сразу же начался въезд в страну, подталкивание людей к границе и подача заявлений о предоставлении убежища».

Ранее правительство Финляндии разрешило открыть два погранпункта Ваалимаа и Ниирала на российской границе, остальные остаются закрытыми.

Напомним, в ноябре Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.