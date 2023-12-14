Дизайнер объяснила технику стильного украшения новогодней елки

Дизайнер Тараканова рассказала, как с помощью советских игрушек сделать новогоднюю елку стильной и современной

«Вообще вычленять тренды в елках – занятие неблагодарное, потому что каждый интерьер индивидуален. И если у кого-то кантри стилистика, и он ставит сухое дерево, украшенное фигурками из бумаги, это одна история. А если у кого-то luxury-интерьер, чуть ли не дворец, там используются и ветки, и пальмы, и пампасная трава, и шары в бисере, и все, что хочешь, то это другая история», – говорит Тараканова.



В связи с этим она не рекомендует искать тренды для украшения новогодней ели, а советует приобретать или делать своими руками украшения, которые будут гармонично подходить к интерьеру.

«Чтобы елочка не выглядела советской, она не должна быть облезлой. Я, кстати, очень даже «за» советскую стилистику, потому что старые игрушки, мишура – это всегда такая ностальгия по детству. Но для того, чтобы все это выглядело стильно, стоит уделить внимание тому, чтобы елка была достаточно густой, качественной, чтобы у нее не было больших проплешин», – объясняет дизайнер.

И если приобретать искусственное новогоднее дерево, продолжает собеседница, то лучше выбирать такое, у которого есть пластиковые наконечники. То есть, передние лапки такой елки более похожи на натуральные, а внутренние, около ствола, более искусственные, но зато придают густоту.

А если елка уже куплена, и она сама по себе не очень густая, то можно самостоятельно добавить внутрь нее дополнительные зеленые веточки, например, украшенные красными ягодами. Забивать пустоту мишурой, дождиком или специальной гирляндой для ствола не стоит –все это удешевит и сделает безвкусной новогоднюю красавицу.

«С другой стороны, если интерьер жилого помещения сдержанный, то елка может быть и минималистичная, необязательно ее всю чем-то забивать. При этом она не должна быть неряшливо лысой», – отмечает Тараканова.

Эксперт рассказывает, что для украшения новогодней елки очень хорошо подходят банты. Соответственно, тем, кто хочет задобрить символ наступающего года – Дракона – следует обратить внимание на красные банты с длинными хвостами. Их, по словам собеседницы, можно сделать самостоятельно, например, из красной бархатной ленты.

«Опять же здесь важно понимать, уместно ли это украшение к вашей елке или нет. Если у вас весь интерьер в стиле кантри, все бежевое, то красные банты, скорее всего, могут вам не подойти. В таком случае лучше поставить отдельную композицию в вазе – купить или собрать в лесу еловый лапник и украсить его красными бантами с длинными хвостами», – делится специалист.

Также в последнее время наблюдается тенденция украшать елку не только шарами и елочными игрушками, но и вещами, которые сделаны вручную. В частности, для себя дизайнер купила забавные игрушки, сделанные из войлока и отшитые вручную. Такое решение отлично подойдет людям, у которых есть дети и домашние животные, ведь украшения с новогоднего дерева не разобьются при падении.

Ранее в Москве на международной выставке-форуме «Россия» дали старт зимнему сезону в стране и зажгли огни на новогодних елях. Деревья украсили в региональных традициях к Новому году.