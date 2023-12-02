Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.3 комментария
На Выставке «Россия» зажглись ели, украшенные в региональных традициях к Новому году
На международной выставке-форуме «Россия» дали старт зимнему сезону в стране и зажгли огни на новогодних елях.
На главной аллее ВДНХ зажгли иллюминацию из 360 тыс. огней на елях, украшенных в стилистике всех 89 регионов России. Елка стала символом единства культурного достояния страны.
«Елки России» – является проектом по созданию коллекции предметов декора с использованием самых ярких исторических и культурных мотивов из всех регионов России.
Елки украшали профессиональные дизайнеры совместно с участниками движения «Волонтеры леса».
Так, например, елка Чукотки украшена игрушками из настоящего китового уса, ель Краснодарского края – подсолнухами, елка Тверской области – золотым старинным шитьем XIX века. Девяностым деревом на аллее стала голубая ель, символизирующая саму Выставку «Россия».
Также на церемонии присутствовали 18 дедов Морозов из разных регионов России, которые собрались на сцене, Чысхаан – дух зимы в якутском эпосе – передал главному волшебнику страны посох холода.