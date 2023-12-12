Просветительский марафон общества «Знание» посвятили юбилею Совета Федерации

Марафон открыл председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Выступая на марафоне, сенатор рассказал о современных подходах к законотворчеству в России, уделив особое внимание внесению поправок в Конституцию 2020 года, объяснению понятий социального и правового государства. Сенатор отметил, что законотворчество – это сложный процесс, в основе которого научная составляющая и полноценная система взаимоотношений между различными, в первую очередь, конституционными органами власти, говорится на сайте общества «Знание».

Клишас подробно остановился на истории внесения поправок в Конституцию страны в 2020 году. По его словам, поправки были сформулированы по итогам сложной работы, полноправными участниками которой стали граждане страны – таково было твердое решение президента. При этом внесенные изменения отразили преемственность поколений, поскольку, по мнению сенатора, правовое развитие страны за последние 30 лет представляет огромную ценность для нашей правовой системы, ценность для людей.

«Запоминается та работа, которая вызывает наибольшее количество эмоций, чувство гордости за свою страну. Например, внесение поправок в Конституцию было самой сложной работой, поправки, которые окончательно оформили воссоединение России с Крымом и Севастополем сопровождались огромной эмоциональной силой. Помните такой лозунг «Крым наш» – все его слышали. А я помню, как после 2014 года приехал в Крым и увидел лозунг на огромных плакатах с российским триколором – «Россия наша». Это произвело на меня большое впечатление – таково подлинное отношение жителей Севастополя и Крыма к тому, что для них Россия», – поделился Клишас.

Отвечая на вопросы участников марафона о сильных людях, сенатор отметил, что в нашей стране очень много героев – это и участники СВО, и люди, которые совершают прорывы в науке, литературе, искусстве, это «те люди, которые занимаются построением великой России. Клишас призвал ребят научиться и попытаться вырастить в себе такое отношение к согражданам, государству, истории собственной страны, чтобы свои трудом вносить свой вклад в развитие России.

Общественно-государственный характер реализации государственной политики обсудила с участниками марафона первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

«Гражданин должен быть инициативным, а государство – внимательным к гражданам, которые хотят реализовать свои инициативы. Это и есть суть общественно-государственного характера реализации государственной политики, – объяснила Любовь Глебова. – Сегодня ни одно из направлений в нашей стране не реализуется без участия граждан - при стратегировании, при планировании важна включенность тех людей, ради которых осуществляется та или иная деятельность, и важно позитивное отношение людей к происходящему. Два этих фактора – залог успеха любой работы».

Сенатор добавила, что для достижения результатов государственной политики сегодня существуют механизмы, которые позволяют гражданам, общественным организациям, профессиональным сообществам были включенным в значимую для государства и общества деятельность. Так, государство сегодня создает условия в пяти форматах поддержки: финансовой, налоговой, имущественной, кадровой и информационной.