Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
В Польше заявили о намерении вернуть утраченные позиции в ЕС
Польша попытается восстановить свой авторитет в Евросоюзе, заявил в своей программной речи в Сейме (нижней палате парламента) будущий премьер-министр страны Дональд Туск.
Также он заявил, что Польша будет верным, стабильным и уверенным в своей силе и значении союзником США. Кроме того, Туск считает, что Польша останется «ключевым элементом НАТО», передает ТАСС.
Накануне Сейм (нижняя палата парламента) Польши выбрал экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Теперь он должен предложить свой состав правительства, который, согласно конституции, президент «без промедлений» обязан будет привести к присяге. На практике ожидается, что это произойдет не позже 13 декабря.