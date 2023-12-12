В Польше заявили о намерении вернуть утраченные позиции в ЕС

Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»

СМИ: Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»

Tекст: Ольга Иванова

В экстремальной ситуации на поле боя два раненых военных, несмотря на то, что принадлежали к конфликтующим сторонам, оказали друг другу помощь, пытаясь выжить.

Российского военного потеряли в бою с украинскими войсками, он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов ВСУ, пишет «Газета.Ru». Военному пришлось самому ползти к свои, чтобы выжить, и есть снег, чтобы утолить жажду.

Пока боец передвигался, он наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили вместе искать спасение, но выжить удалось только российскому солдату, он сумел доползти до ближайшей позиции российских войск.

Ранее украинский военнопленный Леонид Москвин описал случай, как был наказан своим командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».