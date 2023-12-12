Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Спрос на шампанское во Франции упал из-за дороговизны
BFM: Спрос на шампанское во Франции сильно снизился из-за дороговизны
Французы перестают покупать шампанское из-за слишком высокой цены на этот напиток, сообщил канал BFM Business.
По его данным, продажи шампанского упали на 20,7% за период с января по декабрь 2023 года, при этом французы отдают предпочтение более дешевым игристым винам, таким как просекко и креман из Эльзаса, передает ТАСС.
BFM Business отмечает, что средняя цена на шампанское составляет 30 евро за литр, тогда как другие виды игристых вин стоят в 4-5 раз дешевле.
Как заявил генеральный директор французского кооператива ретейлеров Systeme U Доминик Шельше, шампанское переживает тяжелые времена, так как для многих французов оно стало слишком дорогим, а другие игристые вина находятся на подъеме.
Напомним, в конце декабря 2022 года в Минфине заявили, что минимальная стоимость игристого вина в России с нового года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра.