Спрос на шампанское во Франции упал из-за дороговизны

BFM: Спрос на шампанское во Франции сильно снизился из-за дороговизны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, продажи шампанского упали на 20,7% за период с января по декабрь 2023 года, при этом французы отдают предпочтение более дешевым игристым винам, таким как просекко и креман из Эльзаса, передает ТАСС.

BFM Business отмечает, что средняя цена на шампанское составляет 30 евро за литр, тогда как другие виды игристых вин стоят в 4-5 раз дешевле.

Как заявил генеральный директор французского кооператива ретейлеров Systeme U Доминик Шельше, шампанское переживает тяжелые времена, так как для многих французов оно стало слишком дорогим, а другие игристые вина находятся на подъеме.

Напомним, в конце декабря 2022 года в Минфине заявили, что минимальная стоимость игристого вина в России с нового года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра.