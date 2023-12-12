«Связной» признан банкротом

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт российского урана до 2040 года
«Закон о запрете импорта российского урана» предлагает запретить закупку низкообогащенного урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, передает РИА «Новости».
При этом министра энергетики США предлагается наделить полномочиями по согласованию с Госдепом и минторгом США снять запрет в случаях, когда других источников поставок не найдется. Также запрет может быть снят ряди национальных интересов США.
Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством, передает ТАСС.
Одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс считает, что США оказались «в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».
Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.
Напомним, в октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.