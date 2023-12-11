Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.0 комментариев
В вузах новых регионов России решили открыть 30 исследовательских лабораторий
Замглавы Минобрнауки Могилевский: В вузах новых регионов России откроют 30 лабораторий и пять инжиниринговых центров
Президент России Владимир Путин поручил в 14 университетах новых регионов создать пять крупнейших инжиниринговых центров и 30 новых научно-исследовательских лабораторий, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
Как указал Могилевский в рамках круглого стола, посвященного изучению украинской пропаганды и борьбе с ней, в Доме Российского исторического общества в Москве, созданы уже 43 учебные лаборатории по направлениям физических, химических и биологических наук, по математике и IT, по психолого-педагогическим наукам, говорится в сообщении на сайте министерства.
По его словам, в Донецке запущен региональный научно-образовательный Азово-Черноморский математический центр, а в 2024 году будет создано еще 30 новых научно-исследовательских лабораторий. Он подчеркнул, что сейчас инфраструктура университетов и научных организаций восстанавливается.
Могилевский отметил, что начавшееся возрождение научно-технологической славы Донбасса является мощным ударом по основам украинского неонацизма, который в свое время не смог сломить ни крымчан, ни жителей ДНР и ЛНР. В этом направлении новые регионы получают активную поддержку Минобрнауки России.
Он подчеркнул, что «принципиально важно широкое историческое просвещение, отстаивание исторической правды там, откуда бандеровские оккупанты уже благополучно изгнаны». Министр уточнил, что сегодня в новых российских регионах, как и по всей стране, все студенты университетов вне зависимости от направления подготовки осваивают обновленный курс «История России», а вместе с ним – курс «Основы российской государственности».
По его мнению, приоритетное внимание министерства сосредоточено на поддержке профессиональных историков новых регионов и вовлечении их в общероссийские научные и просветительские проекты.
В апреле на базе Донецкого государственного университета был создан научно-образовательный Центр этнополитической реабилитации. Он призван обеспечить межэтнический диалог и сотрудничество в вузах Новороссии, а также распространять объективные исторические знания.