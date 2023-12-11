В США допустили введение воинской обязанности

AC: Американцы отказываются идти в армию из-за России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если американский внешнеполитический истеблишмент не откажется от цели «править миром», то в стране придется ввести воинскую обязанность, передает РИА «Новости».

Как написал Бэндоу, вмешательство США в мировые конфликты, в том числе ситуацию на Украине, где США ведут «непрямую войну» с ядерной державой в лице России, отталкивает людей от добровольной воинской службы.

Эксперт при этом предположил, что возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу обернется снижением общих качеств вооруженных сил.

Бэндоу добавил, что проблема набора в армию в США на фоне конфликтов становится все более острой.

Ранее Bloomberg сообщил, что ВС США не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих.