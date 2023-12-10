Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.9 комментариев
Армия Израиля заявила, что «Хезболла» ведет огонь с территорий вблизи комплекса ООН
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение «Хезболла» ведет огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом Организации Объединенных Наций (ООН).
В ЦАХАЛ подчеркнули, что таким образом «Хезболла» подвергает опасности жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и продолжает систематически нарушать резолюцию безопасности ООН 1701, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих.