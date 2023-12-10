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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

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    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    10 декабря 2023, 19:17

    Армия Израиля заявила, что «Хезболла» ведет огонь с территорий вблизи комплекса ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение «Хезболла» ведет огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом Организации Объединенных Наций (ООН).

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что таким образом «Хезболла» подвергает опасности жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и продолжает систематически нарушать резолюцию безопасности ООН 1701, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих.

    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    9 декабря 2023, 21:11
    Al Mayadeen: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

    Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen, передает ТАСС.

    После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.

    До этого сообщалось, что израильская армия подорвала здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    10 декабря 2023, 02:55
    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа

    The Times of Israel: Глава ХАМАС Синвар сбежать из сектора Газа

    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа
    @ Mohammed Talatene/Global Look Press

    Глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое, написало издание The Times of Israel.

    Источник издания утверждает, что Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий. Утверждается, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где сейчас скрывается в одном из тоннелей, передает канал «360».

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля окружила дом Яхьи Синвара.

    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    10 декабря 2023, 00:38
    В Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС

    Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены около 7 тыс. радикалов

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля уничтожила в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он заявил, что уничтоженных может быть и больше, неизвестно, сколько находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях, передает ТАСС.

    До этого Ханегби заявил, что Израиль не получал от США ограничений по срокам проведения боевых действий в секторе Газа. Он уверен, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

    Ранее в ХАМАС заявили, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    10 декабря 2023, 02:57
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел в Москву из Египта, сообщили в МЧС России.

    В сообщении ведомства говорится, что это уже одиннадцатый борт с эвакуированными россиянами, которых единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, говорится в Telegram-канале МЧС.

    Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах».

    Ранее МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах.

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    10 декабря 2023, 00:57
    Протестующие израильтяне в Тель-Авиве потребовали переговоры с ХАМАС

    Израильтяне на митинге в Тель-Авиве призвали Нетаньяху к переговорам по освобождению заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи израильтян собрались на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников у ХАМАС.

    В субботу перед толпой выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые рассказали о пребывании в плену у ХАМАС.

    Как заявила на митинге освобожденная из плена 77-летняя Офелия Ройтман, еда напомнила ей о Холокосте. По ее словам, она ела кусочки лаваша и сохраняла их, чтобы на следующий день было что поесть, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к правительству Израиля сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных.

    Один из представителей семей заложников призвал правительство Нетаньяху к переговорам по освобождению всех израильтян и иностранцев. Также прозвучали требования  предоставить доступ к принятию подобных решений в узком военном кабинете.

    По израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются более 130 заложников, но перспективы их освобождения под вопросом.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 23:04
    Израиль поддержал «правильную» позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

    Премьер Израиля Нетаньяху назвал правильной позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль ценит правильную позицию, которую заняли США в Совете безопасности ООН, и заблокировали проект о прекращении огня в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил, что другие также должны понять, что невозможно одновременно поддерживать ликвидацию ХАМАС и призывать к прекращению войны, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху считает, что Израиль должен продолжить «справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей».

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Зампостпреда США Роберт Вуд объяснил блокировку проекта тем, что в нем не содержалось осуждение ХАМАС, и не отражалось право Израиля на самооборону.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

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    9 декабря 2023, 19:49
    Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский госдепартамент одобрил возможность продажи израильской стороне снарядов для танков и оборудования к ним, заявило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

    Госдеп одобрил возможную продажу Израилю 120-мм снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования, общая сумма продажи составляет 106,5 млн долларов, сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Израиль запрашивал почти 14 тыс. таких снарядов.

    Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов для танков Merkava.

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    10 декабря 2023, 17:59
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США выступают против прекращения огня в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

    Он пояснил, что до победы над правящим там движением ХАМАС прекращение огня только «увековечит» существующие проблемы, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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    10 декабря 2023, 09:56
    В Израиле назвали сроки окончания боев в Газе

    Kan: Интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще два месяца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев, сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе.

    По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению заложников, которых не удалось освободить до сих пор передает ТАСС.

    Радиостанция отмечает, что в какой-то момент Израиль позволит некоторым жителям сектора Газа вернуться в свои дома, так как «это является требованием США» и совпадает с «оперативной необходимостью».

    Ранее издание The Times of Israel сообщило, что глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    10 декабря 2023, 15:46
    Лавров: Россия осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль

    Tекст: Ольга Иванова

    ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую Россия осудила, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает отношения только с политическим отделением ХАМАС, которое находится в Дохе. По его словам, Москва сразу связалась с этим политическим отделением, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле сообщили, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

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    10 декабря 2023, 12:17
    В Палестине призвали ввести санкции против Израиля и привлечь США к ответственности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо наложить санкции на Израиль и привлечь США к ответственности за поддержку неисполнения еврейским государством решений ООН, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

    На Дохийском дискуссионном форуме в Катаре Штайе обвинил Тель-Авив в нарушении международного гуманитарного права в Газе и на Западном берегу Иордана и призвал ввести против Израиля санкции, передает РИА «Новости». Он также назвал необходимым привлечь США к ответственности «за поддержку израильских преступлений».

    Израиль как страна-оккупант должен обеспечить сектор Газа электричеством, водой и продовольствием, а лишение людей в секторе Газа этих благ является преступлением, считает Штайе. Он также отметил, что Международный уголовный суд откладывает расследование израильских нарушений и преступлений в отношении палестинцев, несмотря на иск палестинских властей против Израиля, поданный еще в 2014 году.

    Ранее США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе.

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    10 декабря 2023, 10:59
    Израиль за сутки атаковал 250 объектов ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки атаковала 250 целей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    «В течение суток сухопутные войска, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа и нанесли удары по 250 террористическим объектам», – говорится в заявлении ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Израильские военные уничтожили схроны с вооружением, провели рейды на военные объекты, разрушили подземные тоннели ХАМАС и «нейтрализовали отряды вооруженных террористов, планировавших нападение на военнослужащих ЦАХАЛ», заявили в ЦАХАЛ.

    Ранее в Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС.

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    10 декабря 2023, 17:29
    Израильские военные пострадали при атаке беспилотников «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих, пишет Times of Israel.

    По информации агентства, «Хезболла» атаковало базу в Западной Галилее, в результате шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения средней степени тяжести, еще четверо пострадали в легкой степени от осколков и отравления дымом, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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