Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Израильские военные пострадали при атаке беспилотников «Хезболлы»
Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих, пишет Times of Israel.
По информации агентства, «Хезболла» атаковало базу в Западной Галилее, в результате шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения средней степени тяжести, еще четверо пострадали в легкой степени от осколков и отравления дымом, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.