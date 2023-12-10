День Чеченской Республики прошел на выставке-форуме «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

«Благодаря поддержке со стороны президента Владимира Владимировича Путина, и содействия со стороны федеральных органов власти, нам удалось за короткое время выйти из глубокого кризиса, стать одним из самых безопасных и динамично развивающихся регионов страны. Чеченская Республика сегодня занимает лидирующие места во многих федеральных рейтингах и работает над дальнейшим экономическим развитием региона, повышением качества жизни», – зачитал председатель правительства республики Муслим Хучиев приветственное обращение главы Чечни Рамзана Кадырова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На стенде региона прошла развернутая презентация достижений Чечни, результатов реализации национальных программ за последние шесть лет.

Свои достижения представили и местные научно-образовательные организации. Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова продемонстрировал возможности карбонового полигона – одного из первых в России объектов, исследующих климатические изменения. Педагогический университет показал авторские настольные и компьютерные игры, инновационную образовательную технологию – пазл-карту Чеченской Республики. Грозненский нефтяной технический университет имени Миллионщикова представил модель интеллектуальной солнечной электростанции, разработанную молодыми учеными вуза. Результаты своей работы представила и Академия наук Республики.

На юных посетителей выставки ориентированы совместные инициативы республиканского министерства по физкультуре, спорту и молодежной политике и регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Здесь прошли мастер-класс «Научись танцевать национальный танец» от солистов национальных ансамблей Чеченской Республики и тест-викторина о наследии народов региона.

Чеченские режиссеры игрового и документального кино организовали кинопоказы на выставке «Россия». Также была организована концертная программа с участием заслуженных артистов и деятелей культуры региона: Мурада Байкаева, Амирхана Умаева, ансамбля народной песни «Нур-Жовхар», Шарпуди Исмаилова, Раяны Асламбековой, Макки Межиевой.