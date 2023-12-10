Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Лавров: Россия осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль
ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую Россия осудила, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает отношения только с политическим отделением ХАМАС, которое находится в Дохе. По его словам, Москва сразу связалась с этим политическим отделением, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники, передает РИА «Новости».
Ранее в Израиле сообщили, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.