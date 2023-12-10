Лавров: Россия осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что Россия поддерживает отношения только с политическим отделением ХАМАС, которое находится в Дохе. По его словам, Москва сразу связалась с этим политическим отделением, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники, передает РИА «Новости».

Ранее в Израиле сообщили, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.