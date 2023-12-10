Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Анонсирована встреча Путина с судьями Конституционного суда
ТВ: Путин на неделе пообщается с судьями Конституционного суда и посетит один из регионов
Президент России Владимир Путин в День Конституции, 12 декабря, традиционно пообщается с судьями Конституционного суда, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Кроме того, глава государства на предстоящей неделе посетит один из регионов России, проведет совещание с членами Совбеза, передает РИА «Новости».
Напомним, российский лидер в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.