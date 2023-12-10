Анонсирована встреча Путина с судьями Конституционного суда

Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024

Tекст: Ольга Никитина

«Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.