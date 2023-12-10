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    Мнения
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    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    8 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    10 декабря 2023, 14:57

    Анонсирована встреча Путина с судьями Конституционного суда

    ТВ: Путин на неделе пообщается с судьями Конституционного суда и посетит один из регионов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в День Конституции, 12 декабря, традиционно пообщается с судьями Конституционного суда, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Кроме того, глава государства на предстоящей неделе посетит один из регионов России, проведет совещание с членами Совбеза, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский лидер в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (92)
    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (19)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

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    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

    Коментарии (37)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (100)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    7 декабря 2023, 15:52
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    «Настоящая революция» ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

    «По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.

    «Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 18:19
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.

    «Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 16:05
    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»

    Путин: Европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса

    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»
    @ Кирилл Зыков/POOL//ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

    «Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой – чужой» <…>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», – приводит его слова ТАСС.

    «Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», – заметил Путин. «Кому нужны такие правила?» – добавил он.

    Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2023, 16:36
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, заявила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова в ходе круглого стола «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    В ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин», 44% назвали доверие, 34% – надежду, 31% – спокойствие, уверенность в будущем, 30% – гордость, 16% – благодарность, 9% – симпатию, любовь, сообщает РИА «Новости».

    74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее.

    Кроме того, у респондентов спросили, есть ли сейчас у молодых людей в России возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77%) считают, что такая возможность есть. При этом больше половины (63%) молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания, чем было пять лет назад.

    По словам Паутовой, исследование было проведено среди 6 тыс. 100 респондентов в конце октября – начале ноября.

    Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.

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    9 декабря 2023, 14:19
    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»

    Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
    @ Алексей Никольский/РИА Новост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане в обращении к «Итогам года» попросили президента Владимира Путина помочь с открытием музея в Чебоксарах, оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургской областях.

    Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».

    Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.

    Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.

    Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.

    Коментарии (13)
    10 декабря 2023, 11:51
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

    «Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

    Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Коментарии (4)
    8 декабря 2023, 13:55
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миф о неуязвимости военной техники, производимой на Западе, развеян российскими военными в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

    Президент в пятницу вручит «Золотые Звезды» Героев России нескольким бойцам, передает ТАСС.

    «Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – сказал Путин.

    Военнослужащие смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, в том числе совсем молодые люди, своим примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения.

    «Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости», – заключил глава государства.

    В сентябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, как российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

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    7 декабря 2023, 22:57
    Переговоры Путина и Раиси завершились

    Завершились переговоры Путина и президента Ирана в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, встреча продолжалась более пяти часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в частности обострение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Раиси прибыл в Москву 7 декабря. До этого Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.

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    7 декабря 2023, 18:02
    Путин оценил заработок российских банков в 2023 году

    Путин призвал не хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел стать султаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей и отыграет потери 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана.

    «У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По данным агентства, встреча Путина с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом прошла в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.

    В ходе встречи наследный принц Омана высоко оценил личное участие главы ВТБ  Андрея Костина, который также присутствовал на переговорах, в продвижении двусторонних проектов между Россией и султанатом.

    «Это правда, господин Костин – очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», – пошутил Путин. При этом он отметил, что хорошие показатели российской финансовой системы были достигнуты, в том числе благодаря  усилиям ВТБ.

    Наследный принц, в свою очередь, отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России.

    Ранее Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики России.

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