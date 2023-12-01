Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.3 комментария
В Германии решили провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Stern: Минимум 45 компаний в ФРГ с февраля перейдут на 4-дневную рабочую неделю
По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern.
Как говорится в статье, с февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели стопроцентного исполнения обязательств за 80% времени и 100% оплаты труда, передает РИА «Новости».
Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере.
Больше половины участников проекта – маленькие предприятия, численность работников которых составляет от девяти до 48 человек. Крупных предприятий, в которых не менее 249 штатных сотрудников, – 14%.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю является вопросом договоренностей между работником и работодателем.