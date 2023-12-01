Актер Левин подал заявление в полицию о пропаже сына после того, как его забрала жена

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина забрала четырехлетнего мальчика из детсада вечером 30 ноября, перед этим она забрала часть имущества из квартиры, где живет семья, сказал Левин «Газете.Ru».

Согласно договоренности, она должна была привезти сына самому актеру, но так и не выполнила обещания. Позже супруга написала ему, что живет вместе с сыном «в другом месте».

По словам Левина, никаких разрешений на то, чтобы забрать ребенка, у нее не было, ни суд, ни органы опеки, ни отдел по делам несовершеннолетних на это согласия не давали.

Заявление в полицию он написал в три часа ночи, ведутся разыскные мероприятия, информации о том, найден ли ребенок, от правоохранителей пока не поступало.

Левин пояснил, что сейчас разводится с женой, но официально они еще не развелись. Суд по этому вопросу уже прошел, но решение еще не вступило в законную силу, оно находится в апелляционной инстанции.

По словам актера, женщина не позволяла общаться ему с мальчиком.