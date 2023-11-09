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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 14:58

    Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

    В совместном заявлении глав государств, принятом на переговорах в Астане, говорится, что Россия и Казахстан намерены активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров, передает ТАСС.

    Также решено воплотить планы по строительству новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, а также в третьи страны.

    Ранее в Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

    9 ноября 2023, 05:11
    Путин прибыл в Казахстан

    Самолет Путина приземлился в Астане

    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Казахстан, его самолет приземлился в Астане, сообщают информационные агентства.

    В Астане Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, ожидается подписание ряда документов. Также лидеры двух стран в формате видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае, передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан дал интервью «Казахстанской правде». Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития и отметил, что русский язык является общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 12:02
    Под Петербургом предотвратили взрыв на нефтепроводе

    «Транснефть»: Трубопровод «Ярославль – Приморск – 2» работает штатно после обнаружения СВУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтепродуктопровод «Ярославль – Приморск – 2», в охранной зоне которого обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, работает штатно, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

    Демин рассказал, что в ходе планового обхода группой управления безопасности в среду в 12.40 мск был обнаружен предмет, который впоследствии оказался СВУ. Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили устройство на месте. В настоящее время нефтепродуктопровод работает в штатном режиме, передает ТАСС.

    Ранее информация о том, что подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, появилась в Telegram-каналах.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 13:08
    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России

    Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы

    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая, необходимо повышать производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.

    Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.

    Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.

    «В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.

    Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.

    Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.

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    8 ноября 2023, 21:01
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые девять месяцев этого года Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов, покупая нефть из России, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

    Данные министерства торговли Индии свидетельствуют, что с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн тонн российской нефти, средняя цена составила 525,6 доллара за тонну с учетом расходов на перевозку и страхование, пишет Reuters, передает РБК.

    При этом средняя цена нефти из Ирака составила 564,46 доллара за тонну. Таким образом, закупая российскую нефть вместо иракской, Нью-Дели сэкономил 2,7 млрд долларов. Отмечается, что Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти, на фоне антироссийских санкций она стала крупнейшим покупателем этого сырья из России.

    Ранее Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 10:41
    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане

    Президент Владимир Путин прибыл в госрезиденцию Акорда на переговоры с Токаевым в Астане

    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Уточняется, что после беседы лидеры по видеосвязи подключатся к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, передает ТАСС.

    В резиденции президента Акорда (пер. «белая ставка») преобладает белый цвет, который в семантике тюркской культуры считается священным, а также золотой, синий и зеленый цвета. Рядом с Акордой располагается правительственно-административный квартал и основные достопримечательности Астаны – монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, Хан Шатыр, мечеть Хазрет Султан.

    Рано утром в четверг Путин прибыл в Казахстан, ожидается подписание ряда документов.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 11:27
    Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года

    Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля летом 2023 года внутренним инфляционным давлением

    Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ослабление курса рубля летом текущего года отражало фиксированное внутреннее инфляционное давление, на это не влияли внешние условия, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, начавшееся в июле – августе ослабление курса рубля началось в ответ на внутреннее инфляционное давление, а не в силу изменений внешних условий, передает ТАСС.

    Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика при этом обеспечивает стабилизацию курса отечественной валюты, чтобы предотвратить то, что называется самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали.

    Также председатель Банка России добавила, что после повышения ключевой ставки началось возвращение наличных денег в банки, так как ставки по депозитам стали более привлекательными.

    «С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными – 13-14% – это хорошая доходность безрисковых вложений», – заверила Набиуллина.

    Кроме того, председатель ЦБ указала на то, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.

    Прогнозируются более умеренные темпы роста после очень быстрых темпов восстановления в связи с завершением восстановительной стадии.

    «В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», – резюмировала она.

    Коментарии (14)
    9 ноября 2023, 13:12
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    «Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.

    Он отметил, что Россия и Казахстан сохранили и преумножили главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», – передает ТАСС слова главы республики.

    Путин со своей стороны напомнил, что скоро исполняется десять лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. «Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть – именно дружеских отношений», – сказал российский лидер.

    «Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят», – заключил Путин.

    Ранее Путин отмечал, что Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах.

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    9 ноября 2023, 12:40
    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау

    Токаев: Генконсульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время

    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    По его словам, в ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау, что имеет очень большое значение со всех точек зрения, передает ТАСС.

    Токаев напомнил, что в текущем году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

    Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 13:51
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.

    «Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что Москва и Астана смогут решить все значимые для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации. «Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес», – сказал он.

    Токаев со своей стороны отметил, что в отношениях с Россией у Казахстана не существует принципиальных проблем. «Мы – союзники, стратегические партнеры. (…) В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства», – сказал глава республики.

    Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы.

    Токаев добавил, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре.

    Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

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    8 ноября 2023, 15:29
    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

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    9 ноября 2023, 12:13
    Казахстан призвал Россию координировать усилия по продбезопасности

    Токаев: России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продбезопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Казахстану в условиях глобальных вызовов важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – приводит его слова ТАСС.

    Путин в ходе форума отметил, что Москва и Астана совместно ведут масштабные проекты по производству и поставкам высококачественной сельскохозяйственной техники.

    В этой связи он отметил, что Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод «не только экспортируют свою продукцию, но и занимаются локализацией ее сборки на казахстанской территории».

    Также Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.

    По словам российского лидера, в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. «Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания», – заверил он.

    Ранее Путин заявил, что в этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту.

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    9 ноября 2023, 08:19
    Нефть коррекционно подрожала после падения

    Стоимость нефти выросла в рамках коррекции после двухдневного падения

    Мировые цены на нефть в четверг выросли, стабилизируясь после снижения на протяжении двух торговых сессий, но на рынках сохраняется обеспокоенность относительно перспектив спроса.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.33 росла на 0,18%, достигая 79,68 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 75,47 доллара, передает РИА «Новости».

    Котировки нефти в предыдущие два дня показали заметное снижение, в целом за это время стоимость этого вида сырья упала примерно на 6,7%. Это было связано с опасениями, касающимися перспектив спроса на фоне сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

    Инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, крупного потребителя нефти. Официальная статистика продемонстрировала дефляцию: потребительские цены за октябрь снизились на 0,2% в годовом выражении.

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    9 ноября 2023, 08:50
    Замглавы Минобороны вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии

    Замглавы Минобороны Евкуров вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова группировке российских военных в Сирии за заслуги в ходе обеспечения безопасности страны, героизм, мужество и самоотверженность, сообщает оборонное ведомство.

    Уточняется, что указом российского президента Владимира Путина группировка российских военных в Сирии награждается орденом Суворова за заслуги в ходе обеспечения безопасности страны, героизм, мужество и самоотверженность, которые проявили военнослужащие во время проведения операций для поддержания международного мира, передает ТАСС.

    Орден вручили бойцам ВС России на российской авиабазе Хмеймим. В торжественной церемонии приняли участие командование, а также личный состав группировки в Сирии и представители ВС арабской республики.

    Как подчеркнул Евкуров, российские военнослужащие восемь лет добросовестно выполняли боевые, а также специальные задачи в Сирии, они стали образцом служения Отечеству, продемонстрировав свою верность лучшим традициям воинства России.

    Кроме того, в ходе мероприятия другой замглавы Минобороны Тимур Иванов вручил помощнику командующего группировкой ВС России в Сирии по работе с верующими протоирею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».

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    9 ноября 2023, 11:25
    Путин: Россия и Казахстан нарастили расчеты в нацвалютах

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, подчеркнул президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин сообщил, что на форуме планируется подписать целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.

    Путин в четверг приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 14:15
    СК возбудил уголовное дело после ракетного удара ВСУ по Скадовску

    Tекст: Валерия Городецкая

    По факту обстрела боевиками киевского режима города Скадовска в Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», передает ТАСС.

    «Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления», – сообщили в СК России.

    По информации ГУ МЧС по Херсонской области, ВСУ нанесли удар по Скадовску в 10.00, обрушилось двухэтажное здание. Предварительно 15 человек пострадали, из них пять человек погибли, десять человек госпитализированы.

    Во вторник ВСУ нанесли удар по центру Донецка, погибли шесть человек, 55 получили ранения.

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