Путин: Реализация экологических проектов в Донбассе важна для его восстановления

Tекст: Ольга Иванова

Текст обращения зачитал заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, передает ТАСС.

«Важно, что в экологических и просветительских проектах, в возрождении национальных парков и заповедников, пострадавших от боевых действий природных систем активно участвуют волонтеры не только Новороссии и Донбасса, но и добровольцы из многих городов и поселков нашей единой большой страны, представители общественных, научных, молодежных организаций», – говорится в обращении президента.

Путин отметил, что модернизация предприятий промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, эффективное управление водными ресурсами и лесным хозяйством в новых регионах является одним из ключевых направлений для налаживая мирной жизни на этих территориях.

I Всероссийская «Докучаевская конференция» проходит в Ростове-на-Дону 9-10 ноября, в ней принимают участие представители Российской академии наук (РАН), профильные ведомства федерального и регионального уровней, экологические эксперты, волонтеры всех российских субъектов. Участники обсудят экологические проблемы Донбасса и Новороссии и возможные пути их решения.