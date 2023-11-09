У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.9 комментариев
Путин: Реализация экологических проектов в Донбассе важна для его восстановления
Президент Владимир Путин назвал важной реализацию экологических проектов в пострадавшем от боевых действий Донбассе и участие в них волонтеров из всех регионов России, говорится в его обращении к участникам I Всероссийской «Докучаевской конференции», которая открылась в Ростове-на-Дону.
Текст обращения зачитал заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, передает ТАСС.
«Важно, что в экологических и просветительских проектах, в возрождении национальных парков и заповедников, пострадавших от боевых действий природных систем активно участвуют волонтеры не только Новороссии и Донбасса, но и добровольцы из многих городов и поселков нашей единой большой страны, представители общественных, научных, молодежных организаций», – говорится в обращении президента.
Путин отметил, что модернизация предприятий промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, эффективное управление водными ресурсами и лесным хозяйством в новых регионах является одним из ключевых направлений для налаживая мирной жизни на этих территориях.
I Всероссийская «Докучаевская конференция» проходит в Ростове-на-Дону 9-10 ноября, в ней принимают участие представители Российской академии наук (РАН), профильные ведомства федерального и регионального уровней, экологические эксперты, волонтеры всех российских субъектов. Участники обсудят экологические проблемы Донбасса и Новороссии и возможные пути их решения.