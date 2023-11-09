У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.3 комментария
Соглашение об объединенной системе ПВО России и Киргизии вступило в силу
Соглашение о создании Россией и Киргизией объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) вступило в силу.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, региональная система ПВО создается в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе. Отмечается, что она станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.
Соглашение, согласно документу, вступило в силу со 2 ноября.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО.