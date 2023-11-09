У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.5987 комментариев
СК начал проверку по факту организации незаконного детсада в Москве
Следственный комитет начал проверку после организации незаконного детского сада в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, СК начал проверку по факту организации незаконного детского сада в Москве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальных мероприятий. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что столичная полиция также начала проверку. По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В ходе проверки полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье, организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации.
В МВД отметили, что было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение с дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.