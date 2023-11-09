СК начал проверку по факту организации незаконного детсада в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, СК начал проверку по факту организации незаконного детского сада в Москве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальных мероприятий. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что столичная полиция также начала проверку. По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В ходе проверки полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье, организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации.

В МВД отметили, что было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение с дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.