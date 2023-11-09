Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет

Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников умер в 40 лет

Tекст: Ольга Никитина

Рогозин в своем Telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором. Экс-глава Роскосмоса напомнил, что до прихода в госкорпорацию Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе.

По его словам, Овчинников навел финансовый порядок в Роскосмосе, результатом его борьбы с коррупцией стали годы беспрецедентных безаварийных пусков.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили сообщение о смерти Овчинникова. Отмечается, что в госкорпорации он проработал более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов и оказывал поддержку развитию корпоративной культуры в отрасли.

Генеральный директор корпорации Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова. «Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса с 26 октября 2018 года.