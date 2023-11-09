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Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников умер в 40 лет
Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил бывший глава госкорпорации, член Совета Федерации Дмитрий Рогозин.
Рогозин в своем Telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором. Экс-глава Роскосмоса напомнил, что до прихода в госкорпорацию Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе.
По его словам, Овчинников навел финансовый порядок в Роскосмосе, результатом его борьбы с коррупцией стали годы беспрецедентных безаварийных пусков.
В пресс-службе Роскосмоса подтвердили сообщение о смерти Овчинникова. Отмечается, что в госкорпорации он проработал более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов и оказывал поддержку развитию корпоративной культуры в отрасли.
Генеральный директор корпорации Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова. «Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.
Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса с 26 октября 2018 года.