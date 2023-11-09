На оборонной выставке в Бангкоке впервые не оказалось российских экспонатов

На выставке «Оборона и безопасность» в Бангкоке впервые не оказалось российских экспонатов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», выставка «Оборона и безопасность», которая всегда сопровождается серией конференций и семинаров по оборонной тематике, проходит раз в два года в Бангкоке с 2001 года и считается одной из крупнейших и самых представительных в Азии. Россия активно участвовала в выставке «Оборона и безопасность» с самого начала ее существования, как участвовала ранее и в других выставках вооружений и техники, в том числе в гигантских региональных военных ярмарках, проходивших в Таиланде в середине 1990-х годов.

В этом году из российской продукции на выставке представлен только вертолет Ка-32 в виде масштабной модели на стенде Департамента по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций Таиланда, который в настоящее время использует четыре российских винтокрылых машины, предназначенных для тушения лесных пожаров.

Из стран СНГ на выставке, собравшей более 500 мировых производителей вооружений и техники, представлен Казахстан. На небольшом стенде Западно-Казахстанской машиностроительной компании (в прошлом – Завод «Металлист») выставлена ее основная продукция оборонного назначения: пулеметы НСВ «Утес» калибра 12,7 миллиметра, которые производятся еще с советских времен, и различные варианты оборудования для установки этих пулеметов на сухопутные и морские платформы.

В павильоне одного из таиландских импортеров вооружений, рядом с огромным павильоном США, был представлен украинский бронетранспортер БТР-4, который участвует в выставке в четвертый раз: Украина пытается продать его таиландской морской пехоте с 2017 года.

Большое внимание посетителей выставки привлекли китайские роботы, похожие на небольших подвижных собак, которые приближались к людям, «обнюхивали» их (точнее, пристально рассматривали укрепленными на «голове» объективами), приветствовали, поднимаясь за задние «лапы» и даже делая «зайку» или складывая передние лапы в тайское приветствие «вай». Производитель многоцелевого бионического робота-собаки, китайская компания Unitree Robotics, представила на выставке, посвященной обороне и безопасности, два варианта роботов разных размеров, предназначенных для охранной службы, прежде всего обнаружения опасных объектов или лиц и доклада об этом оператору. Минобороны Таиланда представило на выставке последние разработки своих конструкторских бюро: новую модификацию легкомоторного самолета морской авиации, предназначенного для поисково-спасательных операций на море, и разведывательные дроны сухопутных войск и военно-морских сил.

Из новинок военно-медицинской техники таиландские производители представили новое поколение дронов для оказания помощи раненым и эвакуации их с поля боя. На предыдущих выставках был представлен дрон, доставляющий медперсонал к месту ранения военнослужащего, а также меньший по размеру беспилотник, предназначенный для доставки лекарств и перевязочных материалов. В этом году в павильоне Минобороны Таиланда показан крупный беспилотник, способный доставить раненого на носилках с поля боя в полевой госпиталь. В военно-морском секторе павильона Минобороны Таиланда один из офицеров ВМС Таиланда посетовал, что в этом году на выставке Россия не представлена.

Ранее Украина и Таиланд заключили договор о сотрудничестве по организации совместного производства бронетранспортеров.