В ЦБ рассказали о росте ВВП выше прогноза

ЦБ: Рост ВВП России в третьем квартале превысил прогнозные ожидания

Tекст: Валерия Городецкая

«По нашим оценкам и оперативным данным по экономической активности, рост ВВП в третьем квартале сложился выше ожиданий. Основным драйвером выступил инвестиционный спрос, который во многом подпитывался бюджетными расходами», – приводятся слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в докладе о денежно-кредитной политике регулятора, передает ТАСС.

По прогнозу ЦБ, темп прироста ВВП в 2023 году составит 2,2-2,7%, в 2024-2025 годах темпы роста будут более умеренными, а в 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста 1,5-2,5%.

Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.