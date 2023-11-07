По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
В ЦБ рассказали о росте ВВП выше прогноза
ЦБ: Рост ВВП России в третьем квартале превысил прогнозные ожидания
Рост внутреннего валового продукта (ВВП) России в третьем квартале 2023 года превысил прогнозные ожидания и, по оценке Банка России (ЦБ), составил 5,1% в годовом выражении.
«По нашим оценкам и оперативным данным по экономической активности, рост ВВП в третьем квартале сложился выше ожиданий. Основным драйвером выступил инвестиционный спрос, который во многом подпитывался бюджетными расходами», – приводятся слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в докладе о денежно-кредитной политике регулятора, передает ТАСС.
По прогнозу ЦБ, темп прироста ВВП в 2023 году составит 2,2-2,7%, в 2024-2025 годах темпы роста будут более умеренными, а в 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста 1,5-2,5%.
Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.