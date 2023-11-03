Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году
Путин: В 2023 году рост ВВП в России может составить 3%
По итогам года рост ВВП России может составить 3%, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.
«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы – минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России.