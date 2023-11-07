По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
Слуцкий: Единственные VIP-персоны на выставке «Россия» – дети
Единственные VIP-персоны на выставке «Россия» – дети, а каждый взрослый должен посетить ВДНХ и привести с собой тех, кто идет нам на смену сообщил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на заявление лидера КПРФ Зюганова, который пожаловался, что знаковых политиков на выставку не пригласили персонально.
«Побывав на многих крупнейших мероприятиях разных стран, подобного не встречал. Уникальные площадки, подготовленные каждым из 89 регионов, показывают историю, культуру, достижения экономики. На выставке в сжатые сроки можно побывать в каждом уголке страны», – написал он в Telegram.
Слуцкий отметил, что выставка – настоящая демонстрация величия нашей страны. «Считаю, что выставку стоит посетить каждому жителю России», – добавил он. В павильонах крупнейших российских компаний можно узнать о добыче полезных ископаемых, развитии промышленности, информационных технологиях.
При этом, добавил Слуцкий, некоторые пытаются критиковать выставку, в частности лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «К сожалению, некоторые мои коллеги из Фракции КПРФ пытаются заработать политические очки, критикуя организацию выставки: не пригласили, дескать, знаковых политиков персонально. (…) Не стоит обижаться, дорогой Геннадий Андреевич, и ждать персонального приглашения», – написал Слуцкий.
При этом он подчеркнул, что площадки на ВДНХ открыты всегда и для всех желающих: «Поехал с семьей сам, без каких-либо приглашений, обошел все, что смог. Предложил бы рассмотреть идею проведения подобного форума в каждом регионе или создать передвижную выставку «Россия», чтобы каждый увидел этот уникальный проект».
Лидер ЛДПР добавил, что Россия, несмотря на санкции и рестрикции, успешно реализует сотни инфраструктурно значимых проектов, направленных в конечном итоге на благосостояние людей.
По его словам, единственные VIP-персоны на выставке – дети. «Мы в ЛДПР считаем: каждый из нас должен посетить ВДНХ и привести с собой тех, кто идет нам на смену. Тех, кто когда-то для своих детей будет устраивать подобные мощные мероприятия. Эта связь времен и есть наша цель, которая куда как важнее VIP-приглашений для любых депутатов», – заключил Слуцкий.