Слуцкий: Единственные VIP-персоны на выставке «Россия» – дети

«Побывав на многих крупнейших мероприятиях разных стран, подобного не встречал. Уникальные площадки, подготовленные каждым из 89 регионов, показывают историю, культуру, достижения экономики. На выставке в сжатые сроки можно побывать в каждом уголке страны», – написал он в Telegram.

Слуцкий отметил, что выставка – настоящая демонстрация величия нашей страны. «Считаю, что выставку стоит посетить каждому жителю России», – добавил он. В павильонах крупнейших российских компаний можно узнать о добыче полезных ископаемых, развитии промышленности, информационных технологиях.

При этом, добавил Слуцкий, некоторые пытаются критиковать выставку, в частности лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «К сожалению, некоторые мои коллеги из Фракции КПРФ пытаются заработать политические очки, критикуя организацию выставки: не пригласили, дескать, знаковых политиков персонально. (…) Не стоит обижаться, дорогой Геннадий Андреевич, и ждать персонального приглашения», – написал Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что площадки на ВДНХ открыты всегда и для всех желающих: «Поехал с семьей сам, без каких-либо приглашений, обошел все, что смог. Предложил бы рассмотреть идею проведения подобного форума в каждом регионе или создать передвижную выставку «Россия», чтобы каждый увидел этот уникальный проект».

Лидер ЛДПР добавил, что Россия, несмотря на санкции и рестрикции, успешно реализует сотни инфраструктурно значимых проектов, направленных в конечном итоге на благосостояние людей.

По его словам, единственные VIP-персоны на выставке – дети. «Мы в ЛДПР считаем: каждый из нас должен посетить ВДНХ и привести с собой тех, кто идет нам на смену. Тех, кто когда-то для своих детей будет устраивать подобные мощные мероприятия. Эта связь времен и есть наша цель, которая куда как важнее VIP-приглашений для любых депутатов», – заключил Слуцкий.