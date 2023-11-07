По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Высшая школа экономики открыла образовательный хаб в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Состоялось открытие представительства Высшей школы экономики в Индонезии. Это новый образовательный хаб для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые планируют учиться в России, а также для других российских вузов, стремящихся наладить связи с республикой. Представительство действует на базе Технологического института Сепулу Нопембер (ITS) в городе Сурабая.
Работу хаба координирует кампус НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Запуск представительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем в одном из ведущих университетов Индонезии, – это возможность для учащихся из АТР открыть Вышку и узнать о российском образовании. Индонезия – четвертая страна в мире по численности населения, один из лидеров по интенсивности роста ВВП. Многие компании – индустриальные партнеры университета – рассматривают Индонезию как перспективную площадку для выхода в Азию. Представительство поможет усилить сотрудничество по линии образования и обмена технологиями между двумя странами», – отметила директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Анна Тышецкая.
Представительство НИУ ВШЭ в Индонезии – это постоянно действующий центр. Он будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступить в Вышку, а также рассказывать о возможностях образования и науки в России в целом. Активную работу будут вести также в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.
«Уверена, что хаб ВШЭ в Сурабаи станет продуктивной площадкой для обсуждения направлений сотрудничества в области образования и обмене технологиями. Кроме того, представительство университета будет способствовать диалогу по вопросам международных стандартов и современных походов к обеспечению качества образования в современных условиях АТР. Вузом ведется активная работа в регионе. Она привлекает огромное количество молодых людей, ученых, деятелей культуры. Это задает особый вектор отношениям между нашими странами», – подчеркнула руководитель представительства Россотрудничества в Индонезии Виктория Викман.
Планируется, что деятельность представительства будет способствовать интеграции российской науки и образования в международное пространство, повысит престиж отечественной образовательной системы, а также поможет распространению накопленного в НИУ ВШЭ научного и образовательного опыта за рубежом. Кроме того, центр Вышки в Индонезии может стать точкой входа в республику для других российских учебных и научных заведений.