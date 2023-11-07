Греф в пятый раз переизбран на пост главы Сбербанка

Tекст: Ольга Иванова

Греф переизбран на пост главы Сбербанка в пятый раз. В последний раз Греф переизбирался на должность председателя правления Сбербанка в 2019 году, передает ТАСС.

Сообщается, что обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка на Мосбирже росли более чем на 0,15%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх во время пресс-конференции Грефа.

До выступления главы Сбербанка в 13.41 мск, обыкновенные акции банка снижались на 0,41%, до 272,3 руб. за бумагу. К 13.56 мск акции торговались на уровне 274,2 руб. (+0,29%).

Привилегированные акции Сбербанка составляли 271,45 руб. за бумагу (-0,48%), свидетельствуют данные торгов на 13.47 мск. К 13.56 мск акции ускорили рост до 0,16% и торговались на уровне 273,2 рубля.