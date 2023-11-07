Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Греф: Фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар
На данный момент фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.
По словам Грефа, нет ожидания, что фундаментальный курс сильно уйдет от этих уровней. Также он подчеркнул, что до конца года прогнозируется стабильная ситуация, наблюдается тенденция к небольшому укреплению, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Греф ожидает стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар.