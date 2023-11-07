Эксперт объяснил важность цифрового суверенитета в информационной войне

Президент компании «Крибрум» Ашманов: Цифровой суверенитет необходим для государства

«Обществу и государству нужна прозрачность в цифровом пространстве, потому что без прозрачности социальных сетях возможны совершенно любые, невидимые государству информационные войны, манипуляции и так далее», – сказал Ашманов.

При этом, как отметил эксперт, информационная война с США шла всегда. Это очень важно понимать для выстраивания собственной информационной политики и формирования цифрового контура: «Нам нужен цифровой суверенитет. Потому что обычные виды суверенитета (политический, дипломатический, экономический, военный и т. п.) сейчас под огромной угрозой из-за того, что у государства нет цифрового суверенитета, потому что цифровое пространство сейчас – это огромная дыра, через которую ломаются все остальные элементы суверенитета».

По мнению Ашманова, цифровой суверенитет – это способность государства самому решать, что происходит в своем цифровом пространстве и защищать его.

«В современных условиях информационная война даже опаснее, чем горячая, потому что горячую войну нужно решиться начать, горячая война имеет свои правила, границы и определяется наличием оружия, солдат, территории для высадки или для прорыва и так далее».

Сложность же противодействия инфовойне, по словам эксперта, заключается в том, она всегда горячая, ее трудно доказать, никто не признает и не осознает ее наличия, в том числе на международном уровне. Инфовойну можно только проигрывать или выигрывать, в ней не бывает правил, не берут пленных, не бывает переговоров и перемирий.

При этом, по мнению Ашманова, наиболее эффективным методом борьбы с дезинформацией является не разоблачение конкретных фейков. Их слишком много. Нужно работать более системно – воспитывать критическое мышление граждан, в особенности молодежи.

«Но нужно учить чему-то другому, некоему виду критического мышления, которое устроено не так, что вот мы умеем разоблачать фейки. Фейки лучше обычному пользователю не стараться разоблачать, потому что это приводит к большей экспозиции новостному излучению, что в любом случае неполезно.

Люди тревожные подвержены новостной наркомании, непрерывному поиску очередных ужасов и шоков. Новостная наркомания приводит к умственному диабету, цифровой зависимости. Нужно учить цифровой гигиене, умению снижать, а не повышать дозу шоковой информации».

Для того чтобы узнавать новости, не поддаваться им, не очаровываться «цепляющими» фото и видео, а узнавать сухие факты, нужно не листать все подряд, а иметь небольшой набор собственных «чистых источников», которые вы уже не раз проверяли на достоверность, уверен Ашманов.