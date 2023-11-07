Пенсионер расстрелял взрослых безработных сыновей на Урале

В Свердловской области пенсионер расстрелял взрослых безработных сыновей

Tекст: Александра Юдина

По данным СК, происшествие случилось в Слободо-Туринском районе, когда пьяный 73-летний местный житель поругался с проживающими в его доме сыновьями, передает РИА «Новости».

Уточняется, что обвиняемый выстрелил из имеющегося у него ружья в сына 1977 года рождения, ранив того в живот. После этого пенсионер выстрелил в другого сына 1972 года рождения, ранив его в плечо.

«От полученного повреждения потерпевший 45 лет скончался на месте. Второй пострадавший скрылся от вооруженного отца», – сообщили в СК.

Известно, что выжившему мужчине оказали медпомощь, а пенсионера задержали на сеновале во дворе, где он спрятал ружье.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении.

Как отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, трагедия разыгралась на почве банального злоупотребления спиртным.

Как указали правоохранители, все трое нигде не работали.

«Если для 73-летнего подозреваемого статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым триггером в этом ЧП», – заключил Горелых.