Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Пенсионер расстрелял взрослых безработных сыновей на Урале
В Свердловской области пенсионер расстрелял взрослых безработных сыновей
Пожилой житель Свердловской области расстрелял взрослых сыновей из-за того, что те нигде не работали, сообщают региональные управления МВД и СК.
По данным СК, происшествие случилось в Слободо-Туринском районе, когда пьяный 73-летний местный житель поругался с проживающими в его доме сыновьями, передает РИА «Новости».
Уточняется, что обвиняемый выстрелил из имеющегося у него ружья в сына 1977 года рождения, ранив того в живот. После этого пенсионер выстрелил в другого сына 1972 года рождения, ранив его в плечо.
«От полученного повреждения потерпевший 45 лет скончался на месте. Второй пострадавший скрылся от вооруженного отца», – сообщили в СК.
Известно, что выжившему мужчине оказали медпомощь, а пенсионера задержали на сеновале во дворе, где он спрятал ружье.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении.
Как отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, трагедия разыгралась на почве банального злоупотребления спиртным.
Как указали правоохранители, все трое нигде не работали.
«Если для 73-летнего подозреваемого статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым триггером в этом ЧП», – заключил Горелых.