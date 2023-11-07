В Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу. Россия находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян, передает ТАСС.

«Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, здесь свои требования», – добавил Песков.

При этом Россия продолжит отправлять в Газу гуманитарную помощь, хоть это сейчас нелегко и помощь может поступать в анклав в ограниченном объеме.

«Российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами, чтобы и дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи», – сказал пресс-секретарь главы государства.

В МИД сообщали, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около тысячи граждан России.