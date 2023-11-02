Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».3 комментария
Заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около тысячи граждан России
Захарова: Заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около тысячи граждан России
Порядка 1 тыс. соотечественников были записаны в списки на эвакуацию из сектора Газа, Россия рассчитывает в ближайшее время завершить все формальности для их безопасного прохода через КПП Рафах в Египет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников, там порядка 1000 человек записались в списки на эвакуацию, передает ТАСС.
При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона рассчитывает в ближайшее время «завершить все необходимые для организации безопасного прохода через КПП Рафах на египетскую территорию формальности».
Она напомнила, что Москва продолжает активные усилия для обеспечения скорейшей эвакуации из Газы группы россиян и членов их семей, а также обратившихся за помощью граждан других государств.
Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что 1 ноября через КПП Рафах из сектора Газа на территорию Египта были эвакуированы первые нуждающиеся в срочной медицинской помощи жители анклава, а также группа иностранных граждан.
«В условиях продолжающихся боевых действий время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток, и это накладывает существенные ограничения на пропускную способность», – пояснила Захарова.
Ранее МИД России передало необходимую информацию о желающих покинуть сектор Газа россиянах властям задействованных стран.