Россияне утратили интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае

Bloomberg: Россияне потеряли интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Агентство напомнило, что «бум» покупок наблюдался с момента начала специальной военной операции России на Украине, передает РИА «Новости».

По мнению брокеров, причинами снижения спроса являются ослабление рубля к доллару, подорожание дубайской недвижимости примерно на 30% за последние пару лет, а также разочарованность россиян жизнью в этом городе.

Bloomberg отметил, что наибольшее падение спроса наблюдается на рынке элитной недвижимости.

Генеральный директор Unique Properties Араш Джалил рассказал агентству, что россияне хорошо покупали дорогую недвижимость в прошлом году и «не задавались вопросом – 10 млн, 15 млн долларов, что угодно. Они покупали». Согласно оценке Джалила, число транзакций, совершаемых россиянами в его компании, сократилось на 15%, при этом денежный объем упал сразу на 50%.

Основатель брокерской компании Whitewill Олег Торбосов среди причин снижения спроса назвал решение ряда российских банков сократить количество услуг по переводу валюты, например, путем ограничения ежемесячной суммы, доступной для перечисления в ОАЭ.

Напомним, в июне 2022 года сообщалось, что спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61% за первое полугодие 2022 года, в первую тройку по числу запросов вошли Турция, Испания и ОАЭ.