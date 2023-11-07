Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.9 комментариев
Россияне утратили интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае
Bloomberg: Россияне потеряли интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае
Число покупок недвижимости россиянами в Дубае в последние месяцы резко снизилось, сообщил Bloomberg cо ссылкой на опрошенных брокеров.
Агентство напомнило, что «бум» покупок наблюдался с момента начала специальной военной операции России на Украине, передает РИА «Новости».
По мнению брокеров, причинами снижения спроса являются ослабление рубля к доллару, подорожание дубайской недвижимости примерно на 30% за последние пару лет, а также разочарованность россиян жизнью в этом городе.
Bloomberg отметил, что наибольшее падение спроса наблюдается на рынке элитной недвижимости.
Генеральный директор Unique Properties Араш Джалил рассказал агентству, что россияне хорошо покупали дорогую недвижимость в прошлом году и «не задавались вопросом – 10 млн, 15 млн долларов, что угодно. Они покупали». Согласно оценке Джалила, число транзакций, совершаемых россиянами в его компании, сократилось на 15%, при этом денежный объем упал сразу на 50%.
Основатель брокерской компании Whitewill Олег Торбосов среди причин снижения спроса назвал решение ряда российских банков сократить количество услуг по переводу валюты, например, путем ограничения ежемесячной суммы, доступной для перечисления в ОАЭ.
Напомним, в июне 2022 года сообщалось, что спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61% за первое полугодие 2022 года, в первую тройку по числу запросов вошли Турция, Испания и ОАЭ.