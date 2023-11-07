Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
Nike обвинила New Balance и Skechers в нарушении прав интеллектуальной собственности
Американский производитель спортивной одежды Nike подал в суд на компании New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении прав интеллектуальной собственности на запатентованную технологию производства верхней части кроссовок, говорится в исковых заявлениях Nike, поданных в окружные суды штатов Калифорния и Массачусетс.
В материалах утверждается, что Skechers и New Balance «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя, передает ТАСС. Представители Nike требуют финансовой компенсации, а также принятия судами мер, которые в дальнейшем «не позволят New Balance и Skechers нарушать патентное законодательство».
Обвинения американской компании касаются кроссовок New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также моделей Ultra Flex и Glide Step производства компании Skechers. При этом New Balance в ответном заявлении указала, что «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов», однако Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви «с использованием подобных технологий, которые применялись в отрасли десятилетиями».
Ранее отбывающий наказание в тюрьме американского штата Орегон сутенер подал иск против компании Nike, которая, по утверждению осужденного, не удосужилась предупредить пользователей своей продукции о том, что кроссовки Nike нельзя использовать в качестве оружия.