Nike обвинила New Balance и Skechers в нарушении прав интеллектуальной собственности

Tекст: Дмитрий Зубарев

В материалах утверждается, что Skechers и New Balance «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя, передает ТАСС. Представители Nike требуют финансовой компенсации, а также принятия судами мер, которые в дальнейшем «не позволят New Balance и Skechers нарушать патентное законодательство».

Обвинения американской компании касаются кроссовок New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также моделей Ultra Flex и Glide Step производства компании Skechers. При этом New Balance в ответном заявлении указала, что «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов», однако Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви «с использованием подобных технологий, которые применялись в отрасли десятилетиями».

Ранее отбывающий наказание в тюрьме американского штата Орегон сутенер подал иск против компании Nike, которая, по утверждению осужденного, не удосужилась предупредить пользователей своей продукции о том, что кроссовки Nike нельзя использовать в качестве оружия.