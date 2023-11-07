Матвиенко назвала потрясающим концерт Шамана в День народного единства

Председатель Совета Федерации Матвиенко назвала потрясающим концерт певца Шамана в День народного единства

Tекст: Антон Никитин

Выступая выступил в рамках Международной выставки-форума «Россия» на марафоне «Знание. Первые» с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени, Матвиенко сообщила, что 4 ноября, в День народного единства, с огромным удовольствием посмотрела концерт теперь уже очень популярного певца Шамана, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что вы разделите мои эмоции тоже, – потрясающий концерт. Это очень талантливый молодой человек, который пишет такие проникновенные песни, с такой любовью к России, к своей стране», – сказала Матвиенко.

«Будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину в самые трудные для нее моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешевыми аплодисментами, а именно за такими, как Шаман. Настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны. И, конечно, будущее за такой молодежью», – сказала спикер Совфеда,.

Она подчеркнула, что артист Шаман поет вживую, не под фонограмму. При этом, обратила внимание председатель верхней палаты парламента, на концерте царила особая атмосфера, когда многотысячная аудитория молодежи вместе с артистом «так искренне, так честно пели песни о России, гимн России». «Вот если кто-то посмеет сказать, что у нас молодежь какая-то не такая, значит, он будет подвергнут остракизму. У нас молодежь замечательная. И это не комплимент вам, это констатация факта», – сказала Матвиенко.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) рассказал о своем видении будущего России.