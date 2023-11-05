Профессор на марафоне «Знание.Первые» назвал присущие российской цивилизации ценности

Tекст: Ольга Иванова

Перевезенцев подчеркнул, что каждый житель России живет в пространстве и во времени, которое подарили нам предки. Он обратил внимание молодежи на то, что нужно осознавать себя в истории. По его словам, те события, которые произошли 500 или 1 000 лет назад, – это события, благодаря которым мы живем, говорится на сайте общества.

«Мы с вами существуем сегодня не только благодаря тому, что наши прадеды победили в Великой Отечественной войне. Наши далекие предки выстояли на Бородинском поле, победили шведов под Полтавой, скинули с себя ордынское иго. Их победы – это наши победы. Их поражения – это тоже наши поражения. Учиться тому, как проигрывали, тоже нужно», – сказал Сергей Перевезенцев.

Профессор также отметил, что задача каждого поколения – передать страну потомкам в лучшем состоянии. Но для того, чтобы строить что-то новое, не надо разрушать предшествующее, как этого требовал 100 лет назад гимн большевиков «Интернационал», утверждая, что, только разрушив старое, «мы наш, мы новый мир построим».

Лектор напомнил, что, исходя из этого подхода, человечество не имеет единой истории и не может считаться единой цивилизацией. В истории человечества одновременно существуют разные цивилизации – культурно-исторические типы. Каждая проходит три этапа развития. Есть три признака цивилизации: религия, государство, культура в самом широком смысле.

Еще один аспект, о котором говорил эксперт, – это то, что Россию часто обвиняют в отсутствии личностей и героев. Но, по мнению профессора, Россия славится личностями. В качестве примера он отметил Владимира Крестителя – с его решения крестить Русь началась наша православная цивилизация.

Перевезенцев сообщил, что в результате проведенных им и его коллегами исследований сделан вывод о том, что в основе российской цивилизации лежат не только духовно-нравственные, но и духовно-политические ценности. В частности, к таким ценностям относится государство. Он напомнил, что в 1990-е считалось, что государства должно быть как можно меньше во всех сферах жизни. Но, по его мнению, как только роль государства в жизни нашего общества резко снижается, Россия начинает гибнуть. Так было в Смутное время, так было в годы революций 1917 года и Гражданской войны, так же было и в 1990-е годы.

Сейчас, по словам доктора исторических наук, главное стремление молодежи — жить в безопасном мире, спокойном справедливом обществе.

И в этом отношении наша молодежь вполне традиционна, ведь такой же ответ всегда давали наши предки на протяжении всех предшествующих столетий. Именно поэтому государство можно считать одной из важнейших духовно-политических ценностей нашей цивилизации. Далее лектор привел еще несколько примеров тех духовно-политических ценностей, на основе которых существует и развивается российская цивилизация.